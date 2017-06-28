上週流感近12萬人次 2歲童發病4天不治

2017-06-28

記者林惠琴／台北報導

天氣轉熱，國內流感疫情卻持續上升，上週類流感門、急診達11.8萬人次，較前一週增加逾2萬人，並新增83例重症，雙雙創下今年單週新高紀錄；另有6例死亡病例，年紀最小的是一名北部2歲女童，從發病到死亡僅短短4天，衛福部疾管署提醒，若出現重症徵兆，應儘速到大醫院就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，6例死亡病例介於2歲至90歲，年紀最小的北部2歲女童，出現上呼吸道症狀後，至診所使用克流感，但後續有發燒、步態不穩等情況而再次就醫，住院期間心跳停止，最後因心肌炎、腦炎宣告不治。

疾管署副署長莊人祥指出，流感疫情一路上升，研判可能是天氣慢熱等相關因素所致，但上週通報49起上呼吸道、類流感群聚案件，已較前一週通報案件數下降，估計7月進入暑假後，疫情可望降溫。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，目前社區流行病毒型別仍以A型H3N2為主，將持續觀察流感疫情與病毒株變化。

莊人祥說，接獲家長反映學童有流感症狀要請假，學校要求出示流感快篩報告，但快篩可能出現偽陰性，且有類流感症狀時，就算不是流感，也可能是其他疾病，建議民眾因相關因素請假時，學校、公司行號勿要求提供快篩報告。

疾管署統計，去年7月1日進入本流感季以來，累計760例重症，其中79例死亡。

另外，腸病毒疫情也持續上升，上週門、急診9045人次，逐漸接近流行閾值1萬1000人次，並新增2例重症，其中1名為伊科5型，是近10年首例，所幸經治療後均已康復。

疾管署提醒，放假期間孩童出入安親班、室內兒童樂園等人口密集場所，返家或進食前需確實洗手，以降低感染風險。