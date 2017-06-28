徐旭東：亞泥挖深是對的，養魚也對

2017-06-28

〔記者楊雅民／台北報導〕導演齊柏林生前空拍亞泥花蓮新城山採礦場，友人轉述一句「比五年前挖更深了」，引發環團動員千人發起「搶救太魯閣、撤銷亞泥展延」大遊行。亞泥昨晚發新聞稿解釋，礦場挖深的內凹式工法可減少視覺裸露，能在瞬間暴雨時，集雨蓄洪、減緩沖刷力。

亞泥董事長徐旭東昨在股東會上表示，為了減少開挖面積，「我們不挖廣，挖深是對的嘛，我說將來養魚，弄成一個好的湖再拿回去，也不是不對的，這都是很對的」。

部份政治人物提議水泥全部進口，他說，水泥是國家的必需品，政府很清楚，水泥是不可能去掉的行業，「因為你的建設全部都要水泥，你的橋、飛機場、港口、國防都是水泥，難道都要從外面進來嗎？先進國家沒有人這樣做」。

亞泥表示，各國水泥平均自給率約在八成五，若完全依賴進口，品質及價格將受制於人；亞泥供應國內建設需求為主，外銷僅為調節產能，未來根據政府政策規劃，也會逐步減少外銷比例。

對於環團抨擊礦業法允許採礦時間長達二十年是為財團開大道，徐旭東表示，現行法規是因應四、五十年前台灣的社會環境，當時一個廠要開得順需要花上六、七年，「你法治怎麼走，我們跟著法治走」。

亞泥昨日股東會特別製作十多分鐘的「看見亞泥」影片現場播放，向股東清楚說明亞泥礦場在植生復育、自然生態維護及水土保持等方面投入的功夫。