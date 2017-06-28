東億獲展延 立委批礦務局長失職

2017-06-28

與鑛業協進會理事長聯手玩法

〔記者楊淳卉、黃佩君／台北報導〕亞泥展延案爭議持續延燒，民進黨立委許智傑、劉世芳、高志鵬昨於立院召開記者會揭露，日前閃辭的經濟部礦務局局長朱明昭，竟與鑛業協進會名譽理事長蔡穗知法玩法，在花蓮大搞「東億石礦案」。立委指出，該礦區除位處原住民保留地、還在土石流潛勢區內，礦務局竟於二○一五年准予展限十年礦權，朱明昭顯然失職。

東億石礦公司一九八六年成立，現公司代表人為蔡穗。立委指出，東億石礦在愚堀段的礦權，幾乎全在原住民保留地範圍內，其中坐落在一五七之一地號、礦業用地面積四．七公頃的「愚堀採礦場」，還與土石流潛勢區重疊，二○一二年蘇拉颱風襲台時，愚堀採礦場還發生土石流災情。

許智傑表示，東億石礦遭颱風侵襲後一年，東億向礦務局申請展限礦權，礦務局竟在二○一五年一月准予展限礦權十年。但根據「礦業法」第卅八條，採礦場發生土石流後，礦務局應將其劃為禁採區，並廢止礦權。

東億石礦今年二月向礦務局申請核定新礦業用地，礦務局則以土石流潛勢區、妨害公益之虞等理由，於五月駁回申請。許智傑質疑因亞泥案引發關注，礦務局才不敢貿然行事。

民進黨立委高志鵬則質疑，朱明昭依法是明年一月才屆齡退休，為何現在急著辦理退休？「這位史上任期最久、達廿年的礦務局長，還有很多未爆彈要查清楚」。

與會的礦務局副局長周國棟表示，朱明昭退休是個人生涯規劃，礦務局凡事依法審查。

本報未取得蔡穗回應；朱明昭受訪表示，東億石礦申請新礦業用地案，在他任內就已駁回，沒有包庇。

礦務局︰東億2003年後就停止開採

礦務局官員說明，愚堀採礦場早在二○○三年劃入禁採區，此後就未開採。東億二○一五年獲准的礦權展限，僅是允許其有權尋找符合資格的礦業用地，業者去年新申請礦業用地，則予駁回，因此東億實際上二○○三年後就停止開採行為。

就亞泥展延案風波，高志鵬主張應將礦業法修法列入立法院第二次臨時會議程，時代力量黨團昨表示支持。