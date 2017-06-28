林口長庚 驚爆急診醫師離職潮

2017-06-28

院方：收到10多人離職單 積極慰留中

〔記者鄭淑婷、林惠琴／綜合報導〕國內急診量能第一名的林口長庚醫院，驚爆急診醫師離職潮，有醫護人員在急診討論群組中驚爆，已有廿三人提出離職申請單，人數甚至上看四十人；林口長庚醫院昨證實，確實有部分醫師提出離職意願，但人數沒有外傳的那麼多人，收到離職單大約有十多人，目前正積極慰留，急診室運作一切正常，病患的權益不會受影響。

衛福部︰若不符標準 恐從醫學中心降級

衛福部醫事司長石崇良指出，林口長庚醫院為醫學中心，也是重度級急救責任醫院，依規定急診專任醫師人力配置要四十五人，其中急診專科醫師為半數，若急診專科醫師離職情況嚴重，又無法補齊，恐由醫學中心降級為區域醫院，將影響健保給付，會密切關注後續發展。

有醫護人員在內部群組爆料林口長庚醫院急診室發生離職潮，已準備討論如何支援急診，有人憂心留言說：「四十個急診醫師離職？這應該會影響到整個北台灣的急診生態了吧！」

也有林口長庚急診室醫師留言稱，引發離職潮的原因是︰「決策單位認為急診每年虧損，規劃將基隆及嘉義院區由重度級醫院降為中度級醫院，同時減少急診專科醫師在雲林長庚的值班，由內外科進駐。幾次與內科醫師座談會一再強調急診是虧損單位，效率不彰也要限制急診團隊過往的多元發展。」一連串貶抑急診的措施，讓人強烈感受到專業不受尊重。此外，兩名急診主管經院內人評會決議，因擔任主管期間內部管理疏失而予以免職，引發科內醫師心生恐懼，進而選擇轉換跑道。

林口長庚醫院表示，確實有十多名醫師提出離職意願，主要是受到兩名急診室前主管離職影響，導致同事間有「要走一起走」的效應，加上院方近來為了因應急診分流政策、縮減急診醫師人力，造成部分醫師誤解，正積極約談、慰留。

林口長庚醫院多年蟬聯全國醫院賺錢冠軍，根據健保署公布資料，二○一五年雖退居第三名，但盈餘仍有十九．四三億元。

台灣急診醫學會理事長方震中表示，全台醫院急診都是賠錢，因為健保給付不及醫院付出的人力與相關醫療成本，只是一年三百六十五天、每天廿四小時都開設的急診，不能用賺不賺錢來衡量，而是要聚焦於救人的責任，若是以利益為考量，應該開商場，不是醫院，台大醫院急診也賠很慘，但院長仍是支持，就能給醫護人員力量。