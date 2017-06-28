反黑箱課綱2生上訴 遭高院駁回

2017-06-28

高院仍判兩人有罪 但緩刑兩年

〔記者項程鎮、林曉雲／台北報導〕反黑箱課綱的五名學生去年被台北地方法院判處有罪後，其中蔡明穎和陳柏瑜兩人上訴二審。高等法院昨天仍判蔡、陳兩人有罪，各處拘役卅天確定，並宣告緩刑兩年，緩刑期間須提供義務勞務一百廿小時。蔡明穎受訪表示，對照「太陽花立院佔領」獲無罪判決，顯見司法體制對於公民不服從的認知價值，仍有非常大的進步空間。

前年七月二十三日深夜十一點，學生到教育部抗議課綱微調案黑箱作業並爆發衝突，一群學生衝進教育部時，遭一樓大廳值班教官謝維峰阻止並欲關門。蔡明穎先推擠謝至門外，彭宬上前拉扯，阻止謝返回大廳，尹若宇以手架住謝數秒後放開。

後來陳柏瑜看見駐衛警許益裕阻止林姓少年進部長室時，陳以雙手架住許的手臂朝後方拖，協助群眾衝入部長室，閻孝和以身體阻擋許，讓群眾進入部長室。

一審時台北地院判處彭宬、蔡明穎和陳柏瑜等三人拘役卅天，尹若宇處拘役四十天，並宣告四人皆緩刑兩年，緩刑期間內，必須到教育部服義務勞務一百廿小時。至於閻孝和，北院認為閻庭訊時言詞懇切，且第一個向駐衛警致歉表示悔過，因此判決免刑。

一審宣判後，蔡明穎和陳柏瑜兩人提起上訴，其他三人因未上訴，判決確定。彭宬表示，很慶幸當初的衝撞能影響到課綱審定作業，因此最重要的不是判決結果。

高院昨則僅將一審要求蔡、陳兩人提供義務勞務的對象從「教育部」改為「檢方指定團體」，其餘判決內容未變。

蔡生不認有罪 陳生接受結果

原就讀真理大學、現正服兵役的蔡明穎表示，他尊重司法判決，但不認為自己有罪；教育部黑箱在先惡搞課綱，嚴重傷害學生的受教權，學生是被迫起身抗爭。宜蘭高商資處科畢業的陳柏瑜表示，他原本就沒有否認犯行，對結果坦然接受。

教育部政次蔡清華表示，當初的教育部在處理課綱的過程確有不當，學生才會投入反對運動，雖被判有罪確定，學生們畢竟是為理想做了很大的努力，也有獲得成果。