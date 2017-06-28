剪保育八哥羽翼關籠養 虐鳥判罰12萬

2017-06-28

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子去年在新北市土城山區撿到二級保育類動物「八哥」鳥，竟拿剪刀剪掉牠翅膀羽翼端羽毛，放在籠子內收養，法院簡易判決依違反野生動物保育法處以十萬罰金；張男不服上訴，新北地院合議庭認定剪羽毛行為就是虐待，把八哥養在籠子內也算騷擾，斥責他十分殘忍，加重改判罰金十二萬。

違法撿回家養 還PO網炫耀

有多項竊盜前科的三十多歲張姓男子，去年五月才因竊盜案易科罰金執行完畢，隔月在土城山區某釣魚池附近撿到一隻「八哥」幼鳥後，拿剪刀剪掉翅膀羽翼端羽毛，帶回家關在鳥籠內收養，還PO網炫耀，警方發現前往搜索，將鳥送往鑑定，確認是二級保育類動物。

法院簡易判決依非法虐待保育類野生動物罪，判張男罰金十萬；張男不服上訴稱，當時如果不去撿牠，鳥就會死掉，從頭到尾都不知是保育類動物，雖晚上把鳥放籠子內，但平常會讓牠出來，剪羽毛是因鳥店老闆建議，因為這樣鳥會比較乖。

不服判罰10萬 上訴罰更重

合議庭認為，只要經公告為保護對象，民眾就不能以不知為由侵害，加上張男曾坦言「有人跟我說撿到的鳥是保育類八哥」，且張男撿到八哥鳥時間已三個月，可見所稱生命危險已不存在。

合議庭認定，張男剪羽毛行為屬於虐待，把牠養在籠子內，使牠無法生長於原本山林間的棲息環境，也無法自由飛翔活動，則屬騷擾行為，從重依非法虐待保育類野生動物罪判刑；全案定讞。