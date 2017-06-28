辜炳達英譯《西夏旅館》 獲英國筆會翻譯獎／首位非英文母語系得獎者

2017-06-28

〔記者王涵平／台南報導〕台大外文系兼任助理教授辜炳達將小說家駱以軍《西夏旅館》翻成英文，獲二○一七年英國筆會第二屆PEN Presents翻譯獎，是首位非英文母語系獲獎者，堪稱台灣之光。

評審讚賞仿文藝復興體例翻譯

英國筆會成立於一九二一年，是世界筆會的起源，PEN Presents翻譯獎希望幫助出版社發掘並出版最優秀的書籍。評審對《西夏旅館》的翻譯極為讚賞，認為來自台灣的辜炳達仿造「文藝復興」英文體例翻譯小說是神來一筆。《西夏旅館》原文揉合古今多種風格，即便是英文母語人士也難以駕馭。

駱以軍代表作 花3年才譯完上冊

卅二歲辜炳達說，選擇《西夏旅館》是因該書為駱以軍的代表作，他又是台灣當代最優秀的作家之一，偏偏一直還沒有人譯成英文，非常可惜，因此透過臉書找上駱以軍，表達翻譯意願，駱以軍先說「我英文不好」，擔心翻完後沒有人要出版，花費二個多月的時間溝通，才獲授權。他們每一、二個月會見面一次，確認文句字意。從二○一四年動手，直到二○一六年底才譯完上冊廿四萬字。

獲獎後更有信心完成下冊工程

辜炳達的博士論文以愛爾蘭小說家喬伊斯的小說《尤利西斯》為主題，當時就感嘆台灣不乏優秀的小說作品，如果能被譯成英文，或許能更吸引國際讀者欣賞。原本他最擔心譯筆未能忠實呈現作者原意，但是從評審的肯定來看，擔心應是多餘。

「翻譯界有項不成文的共識，就是避免找非母語人士操刀。」辜炳達每次向朋友提起《西夏旅館》的翻譯計畫，都被覺得「癡人說夢」。《西夏旅館》英譯獲獎後，更有信心繼續完成下冊工程。

呼籲提高待遇才能培養優秀譯者

「台灣目前的環境對翻譯者並不友善。」辜炳達說，台灣體制不把譯著視作學術成就，學者得先解決升等壓力，才有餘裕投入翻譯。此外，台灣的譯者待遇遠低於英美水準（台灣行情每字約○．六至一元，英美則約四．五元以上），無法吸引譯者挑戰《西夏旅館》之類的鉅著，若有正常合理的翻譯待遇，自然會有更多優秀譯者投入，「經濟軍事強勢的國家也許讓人畏懼，但只有文學藝術興盛的國家才讓人嚮往」。