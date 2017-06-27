《謠言終結站》不融化的冰淇淋 食藥署：不傷身

2017-06-27

記者吳亮儀／台北報導

網傳有部分品牌冰淇淋在室溫下可以長時間不融化，質疑是添加了不好的東西而呼籲不要吃？衛福部食藥署昨日闢謠指出，冰淇淋不融化的原因和原料及加工步驟有關，未必是有違法的添加物。

冰淇淋的主原料為牛乳、油脂、糖類等，食藥署副組長遲蘭慧說，為了維持品質，製作者可能會使用固化劑、乳化劑、香料、著色劑等添加物放入冰淇淋，諸如像乳脂肪、非乳脂肪固形物及乳化劑等物質，都會穩定冰淇淋結構及組織，增加冰淇淋在室溫中的耐熱性，相較於一般用水製作的冰品，這類原料及添加物可讓冰淇淋不易融化。

加上在製造過程中均質、熟成、凍結的階段，例如均勻攪拌，也都有助於穩定冰淇淋的組織及型態，可使冰淇淋融化速度變慢。

遲蘭慧並說，這些添加物都有用量限制，只要合法且正確地使用食品添加物，並不會造成人體的危害。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海也說，乳化劑等添加物都是食藥署核可的食品添加物，且有限量，只要在合法用量下使用，基本上不會傷身，且乳化劑添加太多反而會讓冰品口感差，業者通常也不會添加太多。

而目前食藥署會定期稽查市售冰品，但多是稽查現做冰品例如刨冰等，且主要檢查項目是生菌數、大腸桿菌等項目，以及製作環境的衛生等。

遲蘭慧說，目前對於市售包裝冰品的稽查多是以查看包裝標示為主，諸如食品添加物等應標示而未標示的冰品，可罰3萬元到300萬元罰款，標示不實則可罰4萬元到400萬元罰款。