8年不孕、暴肥30kg 中醫調體質 38歲好孕到

2017-06-27

記者王俊忠／台南報導

一名38歲陳姓婦人是「多囊性卵巢症候群（PCOS）」患者，不僅月經不規則，8年來無法受孕、體重狂增30多公斤，經中醫調理5個月，並忌食生冷食物，將體質調整成「好孕」狀態，如今已懷孕8個月。台南市立醫院中醫師王淑秋表示，炎夏民眾喜歡喝冰飲消暑，但PCOS的不孕患者，大部分體質為痰濕，應少碰生冷食物。

陳婦在西醫婦產科診斷為PCOS，有月經不規則、頭暈、心悸等現象，8年來一子難求，也嘗試人工受孕，都無法懷孕。婦產科醫師建議做試管療程，但陳婦考量經濟因素及打排卵針會出現頭暈、水腫、體重增加等副作用，決定改找中醫治療。

中醫師王淑秋問診發現，陳婦除月經不規則與肥胖外，還有易疲倦、呼吸氣短、面色蒼白、月經量少、四肢冰涼、舌淡而嫩、脈沉細緊等症狀，診斷是氣血兩虛兼有寒痺胞宮，利用客製化中藥搭配針上灸治療，並建議陳婦晚上11點前就寢、適度運動、勿食生冷瓜果，調理5個月後終於懷孕。

中醫師解釋，「多囊性卵巢」不等同「多囊性卵巢症候群」，前者是超音波檢查發現卵巢有10個以上小濾泡，但患者未必有月經不規則、肥胖等症狀。「多囊性卵巢症候群」則屬荷爾蒙分泌異常致排卵不規律、月經週期紊亂，甚至是不孕主因之一。如有不排卵或排卵次數少、雄性激素高、卵巢呈多囊性型態，以上三症狀只要有兩項符合就可能是PCOS。

王淑秋提醒，PCOS患者應積極治療，千萬不要認為沒有懷孕計畫，月經不規則也不在意，這不是一個單純的婦科疾病，而是內分泌新陳代謝都會受影響，且引發血糖、血脂和心血管疾病的可能性較一般人高。PCOS不孕患者則建議可尋求中醫師調理體質，讓排卵順利，也能提升受孕成功率。