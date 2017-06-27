異物入眼險瞎 微孢子蟲作怪

2017-06-27

記者林惠琴／台北報導

32歲楊先生在建築工地工作時，一陣強風吹來，異物進入眼睛，持續感到不舒服，使用抗生素及類固醇後，眼部紅腫未改善，且視野日益模糊，最後視力竟然降到只剩0.2，察覺情況不妙，趕緊到台北榮總就醫，檢查發現是微孢子蟲感染，經去除受感染角膜上皮治療後，視力已恢復至1.0。

台北榮總眼科部一般眼科主任林佩玉表示，微孢子蟲比細菌大一點點，是寄生在動物細胞內的微生物，但當沒有宿主時，就會以孢子型態存在於土壤或水中，若人們眼睛不慎接觸到這類遭污染的土壤或水，可能就會罹患微孢子蟲角膜炎。

林佩玉指出，國際微孢子蟲角膜炎病例通常發生於印度、新加坡，前者主要集中於雨季，後者則是多有接觸土壤史，至於台灣，以該院收治病人來說，很高比例發病前曾泡溫泉。

陽明大學熱帶醫學科主任嵇達德針對台灣溫泉區水取樣做微孢子蟲檢測則發現，戶外公共泡腳池陽性率50%，但室內個人池陽性率則不及10%，研判污染源可能來自腳底土壤或其他環境受污染的水源。

除了泡溫泉外，林佩玉解釋，其他患者感染源尚包含游泳、戴隱形眼鏡、打高爾夫球或橄欖球、下雨整理園藝農事、洗魚池、用地下水洗臉、草地嬉戲等。

台北榮總眼科部主任劉瑞玲強調，微孢子蟲角膜炎初期症狀有眼睛結膜紅腫、流淚分泌物增加，類似急性結膜炎，不過，急性結膜炎為病毒引起，治療通常會使用類固醇眼藥水，但若應用於微孢子蟲角膜炎上，病情會惡化，甚至可能造成角膜白斑，嚴重恐需要角膜移植，因此一開始正確診斷非常重要。

根據臨床觀察，每年4、5月梅雨季和8、9月颱風季都是微孢子蟲感染高峰期，建議民眾進行園藝工作、洗魚缸、洗水塔等都應戴護目鏡，避免污水跑進眼睛，泡溫泉也應避免讓眼睛碰到池水，降低感染風險。林佩玉提醒，若民眾出現疑似急性結膜炎、微孢子蟲角膜炎的症狀，可以回想病發前幾天有無不乾淨土壤、水的接觸史，並告知醫師，以利判斷、對症下藥。