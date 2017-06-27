中油第三天然氣接收站環差 補件再審

2017-06-27

環保署昨召開「桃園市觀塘工業區專用港第三天然氣接收站環差會議」，包括中研院研究員陳昭倫與環評委員劉靜榆，皆針對開發單位中油公司對當地擁有的一級保育類物種「柴山多杯孔珊瑚」的生態保育規劃提出質疑。專案小組要求中油須針對藻礁生態現地調查、保護區影響評估，與保育因應對策，9月30日前提出補件再審。

會中，農委會林務局代表表示，據野生動物保育法，若濫採保育物種，情節重大者，將面臨最高5年徒刑。中油代表表示，台灣能源轉型需要增建天然氣接收站，將盡快提出補正說明，也會降低環境生態影響。（記者陳炳宏）