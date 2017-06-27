妹代亡兄捐薪 受惠生「寄不出的信」致謝

2017-06-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「哥哥！你在天上看到孩童捧著新書時雀躍的臉龐，一定會很開心！」

花蓮縣新城鄉康樂國小代課鐘點教師徐于晶的胞兄徐楷宸，四月底不幸在台東車禍往生，昨天徐于晶特地幫哥哥捐出「最後一份薪水」，帶著廿一名畢業生到市區書店買書，希望替哥哥傳愛。貼心的學生寫下「寄不出的信」，承諾將這份愛傳遞下去。

「謝謝楷宸哥哥，這是你生前的最後一份薪水…。」從沒去過市區書店的康樂國小畢業生黃宜庭，堅持寫下對徐楷宸的感念，字裡行間流露真情，徐于晶代為收下後，幾度感到鼻酸，直覺「為哥哥做對了！」

偏鄉學生「沒去過書城 更未曾挑書過」

黃宜庭在信裡寫到「沒去過書城，更未曾挑書過」，託楷宸哥哥的福，才能夠有機會沉浸在書香中，讓她前一晚興奮到睡不著。她挑了一本有關於女皇帝武則天故事的書，直呼「度過了一個很有意義的下午」。也承諾會將這份無私的愛繼續傳承下去，學習助人、愛人的精神。

徐于晶說，哥哥四月卅日騎重型機車在台東摔車身亡，因他生前性情豪爽、熱心助人，所以希望能夠代替哥哥將他「最後一份薪水」捐出來。

她說，市區孩子逛書店宛如家常便飯，但在偏遠小校的康樂國小學生，連買個文具都必須花費廿分鐘以上車程，甚至家中只有農民曆及信仰書籍，因此才決定把哥哥的愛化做行動，讓他繼續做個有故事、有溫度的天使。

康樂國小校長陳俊雄、畢業導師江采蓮說，「分享」是生命中相當重要的教育課題，徐于晶老師化悲傷為力量，讓學生能夠學習到她對哥哥的手足之愛，相信師生的感謝與祝福，已經乘著歌聲翅膀，飛翔到徐楷宸身邊。