120公分陳攸華 獲科技部傑出研究獎

2017-06-27

「迷你教授」克服先天劣勢

〔記者吳柏緯／台北報導〕身高僅有一二○公分的中央大學教授陳攸華，是本屆科技部學術研究獎得獎者中身材最矮小的。在求學過程中因為身體的不便，因此時常受到霸凌，父親一席「一個人的價值不是身高決定，而是對社會的貢獻」的話，成為激勵她克服一切困難的座右銘。

科技部昨舉行「學術研究獎項頒獎典禮」，頒發「傑出特約研究員獎」一名、「傑出研究獎」七十三名與鼓勵年輕學者的「吳大猷先生紀念獎」四十人，共有一一四名優秀研究人才獲獎。

出身便患有罕見疾病「先天性軟骨發育不全症」的中央大學網路學習科技研究所教授陳攸華，是「傑出研究獎」得主之一。由於先天身體上的不便，讓她更關注身心障礙者在學習場域中遇到的困境，因此致力研究人機互動、打造能夠包容各式差異的數位學習工具。

陳攸華與研究團隊曾開發「小小人兒線上生活百科」，以活潑的多媒體載具，協助因先天疾病而有缺陷的小小人兒解決日常生活問題；也曾設計支持肢障者學習的電子書，解決學習上的困境。

科技部長陳良基稱讚得獎者的學術貢獻，也強調以台灣學術界的研究實力，絕對可在世界舞台上與他國競爭，甚至在專業領域扮演領導的角色。

陳良基並宣示，科技部正在研議針對四十歲以下年輕學者提供約五年的研究計畫補助，相關辦法預計年底出爐，希望年輕研究人員能夠更無後顧之憂地投身學術研究。