塵爆2團訟共求償近百億元 消基會：史上最高額

2017-06-27

〔記者黃捷、賴筱桐、李雅雯／台北報導〕八仙塵爆今天屆滿兩週年，消基會代替九十八名受害者提起刑事附帶民事訴訟，昨再追加另三三七名受害者，遞狀提起第二波團訟，總計四三五名受害者共求償近九十九億元。負責團訟的律師吳榮達表示，整理這三三七名傷者資料時，看著一張張灼傷照，忍不住落淚。

吳榮達指出，消基會團訟採刑事附帶民事方式，可節省訴訟費用，除原先九十八名受害者委託求償的廿六億餘元，第二波有三三七人加入團訟，求償金額再增近七十三億元。

吳榮達表示，總賠償金是消基會史上處理最高額的訴訟，求償則考量醫療、看護費、工作損失、親屬慰問金及死者喪葬費用等。就算八仙樂園董事長陳柏廷等人刑事最後不起訴，依照「消費者保護法」，八仙仍應負連帶賠償責任。

消基會律師張琬萍指出，受害者因塵爆受傷造成的勞動力減損及醫療鑑定費用，每人三至五萬，合計上千萬。消基會正與八仙塵爆善款委員會協調代墊，最後再由法院認定由哪方支付。

二○一五年六月廿七日八仙塵爆，造成十五死、四八四人輕重傷，刑事部分目前只有主辦活動的玩色創意負責人呂忠吉被起訴，一審被判四年十月，全案上訴高院審理中。陳柏廷等六人均獲不起訴，經家屬提起再議，案件發回士林地檢署續查。新北市法制局長黃怡騰表示，檢方提議被害人及加害人對話、和解，但尚未啟動程序。

八仙被勒令停業後 至今大門緊閉

八仙被勒令停業後，目前大門緊閉，周邊僅剩少數店家苦撐。地方民眾說，八仙曾是八里區最具指標性的觀光遊樂區，暑假一天甚至湧入三萬到五萬人。

交通運輸業也受打擊。根據先前的客運業者運量資料統計顯示，意外發生後，暑假期間運量較前一年同期少了廿％到卅％，平日也減少約十％。八仙大部分的員工都是請在地人，暑假時還會加請工讀生，意外發生後已解僱。