塵爆2年了 她看到火光還會害怕

2017-06-27

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕兩年前，初當人母的「佳佳」和朋友出遊，卻遭遇八仙塵爆，燒傷導致雙手嚴重攣縮，連孩子都很難抱起來，雖經過兩年復健，但至今晚上依舊難入睡，甚至看到餐桌上小火鍋的火光還會害怕，她說「夢魘會是一輩子的」。

為了孩子 她咬牙撐過來

佳佳說，她當時期待出院後能恢復正常生活，卻發現無法自理，所有大小事都需要靠別人幫忙，更別提照顧孩子。

佳佳非常怕痛，但為了孩子，她求助長庚醫院替她做手部手術，見到醫生第一句話就是「醫生，救我。」經過一次次評估、三次手術，加上從未間斷地復健、心理治療，去年八月雙手總算恢復功能。佳佳目前仍穿著壓力衣，但已可以幫女兒泡牛奶、換尿布，還能陪著孩子出外玩耍。

燒傷面積近八十％的傷患朱俐父親朱邦宇，回想孩子一路走來的辛苦，語帶哽咽。

他說，就讀台北海洋科技大學的女兒已回到學校讀書一年，家住士林的朱俐，每天往返淡水就要約兩小時，搭乘捷運、公車時間很長，無法久站，偏偏總是等不到座位，到校時往往雙腳都已充血，甚至壓力衣滲血，因此努力考取駕照，現在自己開車上下學。他又說，朱俐原本無法自行穿壓力衣、自行洗澡，如今通通可以自己來，真的很堅強，讀書也都全班第一名，感到十分欣慰。

朱邦宇指出，當女兒低潮時，都會鼓勵她要把自己當成正常人，這樣比較好過，否則只想到與別人不一樣，會更加痛苦，重點應該是「人殘心不殘」，女兒未來想要從事廣告相關工作，期許她可以把書讀好，做一個對社會有貢獻的人。