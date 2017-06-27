沒被擊倒 200多位八仙傷友重返崗位

2017-06-27

〔記者吳柏軒、陳炳宏、林曉雲、賴筱桐／台北報導〕八仙塵爆滿兩週年，憾事造成十五人死、四八四人傷的慘劇，目前約有三分之二的傷者重返學校與職場。他們陸續脫下彈性衣，以真疤痕面對世人，有人不畏，但也有人仍待適應。

169人復學 7人續升大學

陽光基金會公關黃苡安表示，由陽光基金會協助的三二八人中，目前還有一一○名嚴重燒燙傷者須密集復健，其餘兩百多人已回到學校與職場。

教育部學特司長鄭乃文說明，有二二三名傷者是學生，扣除畢業者與外籍生，已有一六九人復學，其中廿一名高中生，有七人在復健的同時順利升上大學，且繼續在學校進行心理諮商，僅十八人休學中。教育部持續進行攜手陪伴計畫及心理諮商輔導，盼陪伴受傷的學生完成學業並重拾健康。

新北市立聯合醫院則在一年前成立燒燙傷重建中心，提供復健、除疤、心理諮商等門診，目前固定就醫者有八十七人。

陽光幫忙規劃 助重返社會

黃苡安表示，為助傷友重返社會，也幫忙做職涯規劃，舉辦甄選圓夢計畫，錄取廿名傷友每人給十萬元開設個人工作室等；四月份也找彩妝師辦營隊，讓不少受傷的小女生立志要幫自己與他人變美麗。

但黃苡安透露，兩年後傷友陸續結束復健，將要脫下彈性衣，等於對外展示身上的傷疤，有些傷友很正向，雖然受傷，但內在仍好得很，但也有傷友需要心理輔導或其他支持。

積極面對的傷友如曾在科技公司上班的吳聲宏，事發當下為了救人而傷及腦部，影響四肢行動，但仍堅持要靠自己力量重新站起來。

來自中國的留學生莊楚君是個漂亮女生，燙傷後身上多了上百個傷口，也已從低潮中走出，今年從交通大學碩士班畢業，日前還在大專主播比賽中奪下第三名佳績，未來也將持續求學、追夢。