剩一年畢業 留英學生簽證慘遭註銷

2017-06-27

2台灣學生越洋求救

〔記者謝介裕、林曉雲／綜合報導〕英國Lincoln College未通過英國官方評鑑機構的審核，因此Lincoln大學及所屬學校從今年九月起即不能再有國際學生，包括台灣在內的非歐盟國家學生留學簽證都被取消，若七月卅一日以前無法獲得解套，可能被驅逐出境。兩名在該校附屬的Newark製琴學校就讀的台灣留學生越洋向總統蔡英文陳情，家屬也發起網路連署活動，希望爭取一線生機。

南投縣竹山鎮農會前總幹事陳伯三的外甥女陳伶慈是其中一名留學生，他指出，目前面臨窘境的還有同樣來自台灣的孟秀秀與澳大利亞丹尼爾、日本中原彥三人。陳伶慈及孟秀秀兩人求助我國駐英國台北辦事處之外，也越洋寄陳情書到總統蔡英文的臉書，盼政府出面協助。

陳伯三說，陳伶慈兩年前從中山大學音樂研究所取得碩士學位後，因主修小提琴，得知Newark製琴學校可同時學習音樂與製琴技術，非常嚮往，因此在獲得二○一五年九月七日至二○一八年六月三十日的簽證後，飛往英國展開音樂學習之旅。未料，最近接獲將註銷其簽證通知。

陳伯三說，留英一年生活相關費用少說也要二、三百萬元，如今只剩一年就可畢業，若因此無法就讀，不但家人的錢白花，其外甥女留學夢也破滅。

教育部國際司科長楊淑雅表示，此事件是學校教學品質沒受到英國官方機構認可，因而波及我國學生就學權益。駐英教育組已介入協助，正與學校協調。

教部：已介入協調

楊淑雅表示，教育部編印有外國政府認可的大學參考名冊，但像Newark製琴學校很專門，並不在名單內。建議學生入學前多方蒐集學校資料，降低風險，教育部則會努力給予協助。