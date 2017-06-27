學團調查：大學周邊商家 8成違勞基法

2017-06-27

〔記者吳柏緯／台北報導〕不少學生打工賺取學費或補貼生活費，卻不熟悉勞動權益。由全台各地共十所大學學生團體製作的「大學周邊薪資地圖」顯示，大學周邊商家有八成違法，以未提撥勞退、勞保與國定假日未給兩倍薪為涉及違法樣態的大宗，意味學生打工族成被剝削的對象。

學生打工被剝削

包括台大、政大、中正等十所大學的學生會等學生社團，近期針對學校周邊共五六一家商家進行調查，發現逾八成、高達四四九家涉及違反勞動法令，而且不只校外商家，也有校內店家帶頭違法。

調查顯示，超過六成店家「未替學生提撥勞退」，其次問題還有「未替勞工投保勞保」與「國定假日未給兩倍薪」。

調查舉例，靜宜與中正校內有餐飲業者以試用期為由，給付學生的時薪低於一三三元法定基本時薪。中正大學學生會針對學校周邊卅九家商家調查，更發現沒有一家的打工待遇完全符合勞基法、違法全壘打，堪稱十校中最慘。

勞基法規定，雇主不得因勞工性別而有差別待遇。但中正大學權益部副部長陳冠霖指出，一店家的雇主不但在工讀學生試用期間給予低於法定的薪資，且女性工讀生的時薪更低於男性。調查公布後，該雇主將男女薪資調到一致，女工讀生卻因備受雇主的冷嘲熱諷，已經離職。

政大學生勞動權益促進會成員吳昭儒指出，不少學生並不知要和雇主簽訂書面契約，遭遇勞資糾紛時較難主張自己權益。呼籲政府應持續投入勞檢，這份調查結果也會提供給各地勞動主管機關。

台少盟督導吳政哲呼籲，政府應盡快推動高中職及大專學生勞動教育，讓學生在就學時就能了解自己權益。

勞動部表示，若雇主違反勞基法，打工族可以向各地勞動主管機關檢舉，若經查證屬實將依法開罰，勞工也可透過勞資調解向雇主索討積欠薪資。