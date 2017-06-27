Yes123調查：近9成大學生暑假打工 創6年新高

2017-06-27

〔記者吳柏緯／台北報導〕Yes123求職網昨日公布調查統計指出，八十八．四％的大學生有暑期打工的計畫，創下六年新高，超過半數希望能在餐飲旅遊業工作。學生打工族希望能趁暑假賺進廿七Ｋ（兩萬七千元）的零用錢，但有卅八．八％的人坦言，曾做過低於勞基法基本時薪一三三元的工作，甚至有廿九．二％的大學生曾碰上打工陷阱。

希望賺進27Ｋ零用錢

yes123求職網昨公布「暑假打工實習與職災陷阱調查」結果，八十八．四％的受訪大學生表示暑假有短期打工計畫，比例不但高過去年的八十六．二％，也創下六年以來的新高。若以教育部統計的大專院校學生逾一百卅萬人估計，有一百一十五萬名學生想在今年暑假投入工讀市場賺外快。

廿四歲的吳顥中，三年前以扯鈴取得街頭藝人執照，更於二○一四年獲得「東京國際扯鈴大賽—直立鈴組亞軍」，目前每週六、日在台北市鬧區演出，最高紀錄曾創一天所得一萬八千元。

廿七歲的Andy則大多找「高薪」、「辛苦」、「高風險」的工讀與接案，像是機場跑道清潔工、民宿房務員、便利商店大夜班，甚至瞞著家人偷偷去做人體藥物試驗員。

有卅八．八％的受訪者透露，曾做過低於勞基法最低時薪規定的工讀，遇到這類糾紛時，有高達三成的打工族會選擇「吞下去」而非爭取或檢舉。

有廿六．七％的受訪者表示，曾遇過僱主沒有幫自己投保勞保，還有廿九．二％的大學生曾碰上打工陷阱，其中以僱主惡意扣薪、職場性騷擾與先付錢買公司產品等三項為大宗。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒打工族要謹記求職反詐騙的「七不三要」原則，即不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作，要陪同、要確認、要存疑。