跨國研究禁用巴拉刈 農藥自殺率下降50％

2017-06-27

〔記者林彥彤／台北報導〕劇毒除草劑「巴拉刈）是國內農藥中毒的頭號殺手，平均每年有一百五十八人錯誤使用造成身亡的憾事。農委會已預告最快後年二月就將全面禁用巴拉刈，但引發部分農戶反對，台大公衛學院昨天公布跨國研究成果顯示，針對已禁用巴拉刈等劇毒農藥的斯里蘭卡，分析其自殺率變化，結果證實禁用該農藥的確可降低農藥自殺率五成。

六月卅日是已故「俠醫」林杰樑醫師的冥誕，他生前曾大力呼籲政府禁用與管理農藥巴拉刈。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，巴拉刈是致死率高的劇毒農藥，少許十五西西的量，就足以達到中毒最嚴重等級的程度。臨床上看到，夏天幾乎每一星期就會有一位患者因食用巴拉刈送醫，出現多重器官衰竭或呼吸衰竭等症狀，半數患者來自取得農藥容易的務農家庭。

韓國禁用後 自殺率也降4成

台大公衛學院昨公布與英國、加拿大、丹麥等學者跨國合作研究成果指出，收集全球二○○六年至二○一五年自殺資料，統計出全球農藥自殺比率占總自殺廿％，若禁用巴拉刈，確實有助於降低自殺死亡率。

台大公衛學院助理教授張書森指出，針對斯里蘭卡研究發現，該國農藥自殺曾占八十％，自二○○九至二○一五年禁用巴拉刈後，二○一一年至二○一五年農藥自殺率就下降五十％、整體自殺率下降廿一％，其他方法自殺率僅微增二％（無達統計顯著性）；另外韓國禁用後農藥自殺率也下降四成。

台灣最快後年二月全面禁用

農委會防檢局副局長馮海東說，今年五月廿四日預告巴拉刈退場時程，預告期六十天，若順利的話，最快明年二月起禁止加工與輸入，後年二月便全面禁止使用及販售，並加強鼓勵和教育農民改用固殺草或其他替代農藥。