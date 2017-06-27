防普渡缺豬 7月擬多休市1天

2017-06-27

〔記者林彥彤／台北報導〕端午節過後，毛豬價格迄今居高不下，六月三日毛豬價格曾一度飆升至每公斤八十．○七元，廿四日也達八十．五一元，養豬協會昨表示，因今年豬量比去年少一成，擔心影響普渡豬隻頭數供應，擬與農委會商談，七月份要多休市一天。

農委會畜牧處回應，豬隻最新統計數據應在七月初會出來，屆時將分析資料，九月五日中元節前不排除採休市手段以確保普渡豬隻的充足供應量。

養豬協會秘書長張金生指出，受大環境影響，今年豬隻的育成率和在養頭數皆不佳，養豬戶也明顯減少，統計發現，今年六月比去年同期六月少了五萬至六萬多頭豬，導致端午節過後，豬價迄今仍不時高出農委會所定的監控價八十元，更擔心因豬源不足，恐會影響中元普渡等民間特殊節日期間豬隻供給，將與農委會商談、建議調整七月增加休市一天。

農委會畜牧處副處長王忠恕坦言，過去豬價一直都很平穩，但近期調查發現有受外在因素影響，如過熱的氣候變遷造成豬隻育種、配種效率不好，加上養豬需增加負擔的除污環保成本等，造成養豬戶逐年減少，都進一步造成今年豬源的短缺。

王忠恕說，最新豬隻供給數量統計結果預計七月初就會彙整完成，不過從初步資料分析，這次應會比去年十一月調查還要再少五萬多頭，判斷國內豬肉市場還有進口冷凍豬肉可調節，但對於民間節日中元普渡所需的溫體豬肉就需要國內豬隻的供應，因此不排除以增加休市日的方式因應，詳細辦法還要再與協會商談。