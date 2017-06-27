防蕉價崩跌 農委會買3萬公斤送弱勢

〔記者林彥彤／台北報導〕香蕉價格大幅漲價又下跌，今年二月份每公斤平均價格曾創下單月最高價八十八．一一元，六月價格已降到卅四．七二元，仍比監控價高，但價格持續走低。農委會昨表示，去年風災後搶種，造成今年香蕉產量激增四萬公噸，六月已進入盛產高峰期，七月陸續上市、恐將造成蕉價更明顯下跌，為預防產銷失衡，農委會昨先以一百廿萬元採購二萬九千多公斤的香蕉，將分贈給全國九百廿四個弱勢團體，希望平穩產地價格。
從88元降到34元 仍比監控價高
去年迄今香蕉價格起伏甚大。農委會指出，夏季盛產，去年七月一度跌到每公斤廿四．二二元，不料七月尼伯特颱風過後，八月價格迅速漲到四十一．一二元，接著九月莫蘭蒂與梅姬颱風接連襲台，重創香蕉樹，導致十一月起價格一路飆升，今年二月甚至出現史上單月最高價八十八．一一元，之後價格持續下跌，六月降到卅四．七二元，但比去年同期好很多。
為預防產銷失衡造成農民收益受損，農委會自四月底開始啟動與通路合作加強促銷，昨天更是再掏腰包買下一百廿萬元、重達二萬九千五百五十公斤的香蕉，致贈南投縣私立南投仁愛之家等九百廿四個弱勢團體，預計有四萬九千五百六十五人受惠，一人可分到二至三根。
924個弱勢團體、近5萬人受惠
農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，香蕉最怕的就是颱風，颱風過後必定影響下一季香蕉的產量，去年最傷的就是九月份連續兩個颱風，才會造成香蕉價格持續飆升。
去年災後搶種 7月恐產銷失衡
如今因災後搶種而夏季大量盛產，香蕉可能出現價格急降。蘇茂祥表示，雖然去年搶種的香蕉明顯增加今年夏蕉的產量，但自四月底開始與通路合作加強促銷，價格比起去年還算合理，昨日青蕉產地價每公斤還有十二至十五元，高於農委會監控價七．五元，希望能繼續維持合理價格，夏天的批發價約每公斤十多元、零售價約廿多元都還算合理。農委會會持續監控價格，並持續與企業合作推廣加工產品等，也呼籲民眾多選購香蕉。