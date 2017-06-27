全台發燒 高溫、用電量破紀錄／台北測站35.6度 板橋站36.2度

2017-06-27

〔記者林筑涵、楊媛婷／台北報導〕昨日全台發燒，氣象局台北及板橋站均破該站今年最高溫紀錄，全台用電量也飆出今年新紀錄三五一三．九萬瓩，較原紀錄多出約五十萬瓩。台電表示，近日興達電廠四號機完成檢修並投入供電，昨日備轉容量率維持在六％「供電吃緊」黃燈燈號，今明兩天用電狀況應與昨日相似。

今起一週高溫 北、東逾36度

日頭赤炎炎，中央氣象局昨台北測站於中午十二時十分測得卅五．六度高溫，破該站今年最高溫度，板橋站則於下午一時卅分測得卅六．二度，同破該站今年最高溫。氣象局表示，今起一週各地依舊是以高溫炎熱天氣為主，隨西南風帶來的沉降效果增強，大台北與台東高溫有機會超過卅六度。今天全台高溫約卅三到卅五度，紫外線指數容易達到過量或危險等級，民眾外出要注意防曬與補充水分。

氣溫飆高，用電量也隨之飆升。台電表示，昨日最高用電量於下午一時四十六分測得達三五一三．九萬瓩，較本月十二日所創的最高紀錄多出五十萬瓩，因此擠下原排名，成為今年新高。同時昨日備轉容量率六．二％，備轉容量二一七．九萬瓩。

備轉容量率維持6％供電吃緊

台電副調度監鄭有財表示，今、明兩日與昨日天氣狀況相似，因此預估最高用電為三五二○萬瓩，備轉率同樣約落在五至六％上下波動，機組若無意外狀況，電力系統非黃即橘。