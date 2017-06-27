氣象局估今年21~25颱 4個侵台

2017-06-27

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣即將迎來七月颱風季，中央氣象局預估今年六至十二月北太平洋西部海域可望生成颱風總數為廿一至廿五個，接近氣候平均值廿三．一個颱風，可能侵台數則為三至五個，有七到八成機率會是中型颱風以上，主要發生的可能時間落在八月，提醒民眾隨時注意颱風訊息做好準備。

多是中颱以上 八月來襲

氣象預報中心主任呂國臣表示，去年北太平洋西部海域總共有廿六個颱風產生，其中尼伯特颱風（強颱）、莫蘭蒂颱風（強颱）、梅姬颱風（中颱）三個颱風侵台；今年可能生成的颱風總數也在範圍內，推估有四個颱風侵台機率最大，但三或五個颱風侵台的機率也不低，除預估颱風最可能侵台的時間是八月外，也認為發生秋颱的機率不容小覷。

呂國臣分析，今年東太平洋海溫並沒有特別高，聖嬰年或反聖嬰年的發生機率較低，並從過去資料顯現影響台灣的颱風中度以上居多，因此今年侵台颱風強度還是較可能會是中颱以上。

夏天偏熱 高溫時間變長

氣象局說明，在全球暖化下，台灣高溫炎熱的天氣漸增，夏季有變長的機率，過去兩年台灣夏季都是高溫，今年夏季台灣也是以正常到高溫的機率較大，雨量則接近正常，但七月較為偏乾，八、九月的降雨訊號也不顯著。

針對五、六月的梅雨季雨量，呂國臣表示，今年五月雨量較少，但隨著六月連續兩波鋒面帶來的雨量進帳，使梅雨季的雨量回到正常，甚至較前兩年梅雨季平均還多出一百五十毫米的累積雨量；前兩年梅雨季的氣溫多落在極端偏暖，今年梅雨季因鋒面影響，略微降低，但整體氣溫分布圖還是呈現「紅通通」狀態，在全球暖化趨勢下，台灣梅雨季仍然偏高溫。

關島附近熱帶擾動 待觀察

至於目前位在關島附近的熱帶擾動是否可能成為颱風？氣象局表示，目前該雲簇還沒生成熱帶性低氣壓，將持續觀察未來發展。