滑倒後全身癱軟無力 頸椎椎間盤突出作怪

2017-06-26

圖．文／吳宗憲

今年76歲的葉奶奶，除了高血壓之外，身體一向硬朗的她，在一次到果園裡遊玩時，不慎從斜坡上滑倒，當時滾到山下，後頸部疼痛及全身癱軟麻木無力，由家人協助送往醫院急診。

腦部電腦斷層檢查顯示無顱內出血，進一步做頸部核磁共振影像顯示頸椎第3、4、5、6節有椎間盤突出，及後縱韌帶鈣化合併脊椎狹窄與脊髓壓迫併損傷（圖1），趕緊安排手術治療。

葉奶奶經由椎間盤切除減壓併內固定、骨融合手術，以及椎板整型手術後（圖2），目前手腳已恢復力氣，後續將持續做復健治療。

椎間盤是位於兩塊脊椎骨間，維持兩個椎體的活動及穩定性。當椎間盤受到突然的重力、姿勢不良或經年累月的壓力時，椎間盤外圍的纖維易受損、破裂，「髓核」經破裂處突出壓迫到神經，就是椎間盤突出，也是一般人俗稱的骨刺。

老化、骨骼組織退化、從事粗重工作、過度運動、外傷或長期姿勢不當等，就會出現椎間盤突出，輕者肩頸痠痛、上肢麻痺，嚴重者呼吸困難，甚至全身癱瘓。

大多數椎間盤突出在患病初期均採復健及藥物治療，但若這些不當增生的骨刺壓迫脊髓或神經組織，就會無力、麻木及疼痛不適，若復健及藥物治療無效，就需要開刀治療，以保全脆弱的神經功能。

不論是硬骨刺或軟的椎間盤突出症、軟組織增生壓迫神經，或神經管腔狹窄症的治療，手術有幾種選擇。

許多病患一聽到頸椎開刀，都很害怕術後會全身癱瘓，因此會尋求保守療法，甚至非正統的民俗療法，等到全身癱軟麻木無力後，才尋求開刀醫治，卻因此延誤治療的黃金時機。

其實現在治療頸椎椎間盤突出及頸椎骨刺壓迫神經，一般是用人工骨架或人工椎間盤置放於椎間盤切除處，可以減少患者許多痛苦。（作者為大林慈濟醫院神經外科醫師）