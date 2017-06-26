手部麻痛 小心滑鼠手上身

2017-06-26

圖‧文／王柏堯

小君是一名從事文書工作的上班族，長期操作電腦導致她的手部一直有不舒服的感覺。有天深夜手部突然像是通了電一般被麻醒，前往復健科求診，醫師做了簡單的測試與症狀確認後，認為小君應該是罹患了俗稱「滑鼠手」的「腕隧道症候群」。

腕隧道症候群在現代社會中十分常見，家庭主婦、電腦打字工作者為大宗族群。起因於重複性的動作導致腕隧道壓迫正中神經。症狀包含：手麻、手腕痛、手指感覺異常、手部功能障礙等，容易影響生活品質。

當發現有前述症狀時，請先到醫療院所的復健科尋求專業醫師、治療師的協助，醫師會透過理學檢查，以及排除是否有頸椎壓迫、其他內科疾病後，給予診斷，並轉介至復健部門進行後續的治療。

腕隧道症候群的根本治療方法是休息與保護，避免過度使用與傷害。通常會先請職能治療師為患者量身訂製副木支架（圖1），將手腕固定在良好的休息位置，讓患者不會輕易地做出壓迫到手腕的動作。

該支架的材質是塑材，所以重量輕、堅固、不會限制手指活動。穿戴的時間通常為4-6週，實際的時間將依醫師的醫囑為主。

除了支架之外，可配合一些肌腱滑動運動，例如手握拳（圖2）、手指勾起的爪子手（圖3），最後用力將五指撐開（圖4）為一組，每日3-5組，這些運動可幫助肌腱有效率的滑動，臨床上有不錯的效果。

尋求物理治療的介入，可以使得治療效果更全面。

若以上的保守治療執行一段時間，症狀卻沒有改善時，或許就要考慮使用外科手術處理，這需要醫師的評估與充分的溝通。

欲改善腕隧道症候群，除了前述的治療方法之外，仍須留意且避免生活中重複性的不良手部姿勢，適時的休息。

復健時，可諮詢職能治療師如何調整生活事物上的執行方法，避免手腕不當使用，必要時，也可搭配輔具器材，減少腕隧道症候群發生或惡化的機率。

（作者為台北榮民總醫院復健醫學部職能治療師）