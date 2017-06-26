當心荔枝椿象 臭液噴眼恐損眼力

2017-06-26

文／黃雅琪

時序進入初夏，蟲鳴開始圍繞，近來門診出現許多因為荔枝椿象就診的患者。

5歲的小女孩被媽媽帶到門診，右眼腫得張不開，媽媽著急地說：「上學途中，有蟲子從樹上掉到頭頂，只是輕輕地拍掉，但是蟲子碰觸到右臉眼睛周圍和皮膚，一下子眼睛和臉就紅腫了起來。」

50歲的男子紅著眼睛來就診表示：「被家裡荔枝樹上的蟲子攻擊，雖然立刻沖水，但是眼睛還是很疼痛，畏光，不斷流眼淚。」

62歲的婦人同樣是紅著眼、流眼淚就醫，自述在採荔枝時，被蟲子攻擊了。

3名患者不約而同都表示是接觸到荔枝椿（讀音同春）象或其所噴射的汁液，造成皮膚和眼睛的不適與發炎現象。

到底荔枝椿象是什麼呢？根據農委會防檢局出版的《植物保護圖鑑》資料所示，荔枝椿象的學名為Tessaratoma papillosa，俗名又稱臭屁蟲、臭椿象、石背或荔椿，主要分布於南亞與東南亞地區，包括：中國福建、廣西與海南島，近年來台灣荔枝的收成也已經遭受危害。

荔枝椿象以刺吸方式危害荔枝、龍眼，導致落花、落果及嫩枝枯萎，目前，全台灣都已淪陷，甚至也會寄生在「行道樹」欒樹上。一般荔枝椿象不會主動攻擊民眾，但是在4-5月間的產卵期，若是牠被干擾或受到驚嚇，就會分泌臭液，而民眾不慎接觸到具腐蝕性的臭液，輕則造成皮膚有灼熱感，嚴重的話會引發紅腫、潰爛，若是噴到眼睛，則可能造成眼皮紅腫、結膜水腫、發炎，嚴重甚至會伴隨角膜發炎，影響視力。

◎在遇到牠的攻擊時，請記得以下原則：

●臭液噴到眼睛裡時，或是伴隨蟲子／蟲卵進入眼睛，需要立刻使用大量清水沖洗，不可恣意搓揉眼睛，並及早就醫，請眼科醫師評估發炎狀況，切勿自行購買眼藥水使用，延誤治療時機。

●若是出現皮膚紅腫、搔癢狀況，可以先使用冰敷緩解症狀，並且尋求皮膚科醫師診治。

（作者為彰化基督教醫院及體系醫院眼科部醫師）