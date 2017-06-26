CPR＋AED 猝死搶救關鍵

2017-06-26

圖‧文／楊樹文、林東照

13歲的小趙（化名）在上體育課跑步時突然昏倒，體育老師第一時間趕到，在檢查沒有呼吸、沒有脈搏後，立即壓胸CPR（心肺復甦術），並叫人打119求救及通知校護，以「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」偵測後電擊，小趙在救護車送醫時，已有意識。

小趙一被送到急診室，醫護人員接手救治。抽血報告顯示是酸血症，於是用針劑藥物治療，再轉加護病房。經過5天的各項必要檢查和治療，小趙「重生」出院，他和家人以及醫護人員都很高興。

顯然「猝死」如果能立即進行CPR及AED的救援，救活的機會是很大的。

小趙經過腦部電腦斷層、頸部動脈超音波、心臟超音波等全身性的檢查均無發現異狀，由客觀的數據診斷，其「猝死」應由心律不整引起，但原因不明，家人也從來不知道孩子有此問題。至於是否源於先天基因？建議抽血作基因檢測，再作後續的追蹤，或許植入心臟去顫器也是值得評估的方案。

心律不整的種類很多，包括：心臟跳得太快、太慢、不規則，甚至心跳停止；發生的原因有：電解質代謝異常、感染、藥物、合併先天性心臟構造異常、開心手術後等，但許多為原發性或不明原因。

對於心律不整的病童，原則上，需要從詳細的病史問起，假如小朋友太小而不能告訴我們心律不整發生時的詳細情況，我們必須詢問父母或其他成年的家庭成員。

有一些小孩會告訴我們心臟突然跳得很快，然後又突然停止，有時這種狀況發生在休息時，運動時也許會加重；雖然前述的狀況與正常的竇性心跳過快有時候是很難區分的，但是，如果小朋友曾經說過有發生這樣的狀況，提醒家長還是及早陪同就醫檢查為宜。

猝死大都與心臟疾病有關，所以，搶救突發性心跳停止的傷病患，一方面要趕快施行CPR，進行胸外按壓，使血液持續循環，提供身體重要器官氧氣、另一方面則需要利用電擊器進行去顫，使心臟恢復正常跳動。

我們可以說，CPR、AED電擊是相輔相成的救命搭檔。

（作者分別為彰化秀傳紀念醫院小兒過敏科醫師、心臟內科醫師）