拉拔家鄉弱勢兒 甘樂文創要募資蓋學校

2017-06-26

〔記者吳柏緯／台北報導〕「多一間學校就能少一所監獄！」為解決弱勢青少年面臨的家庭問題與教育資源缺乏，一群青年打算將三峽在地的愛鄰醫院改造成一間學校，提供弱勢青少年陪伴與教育資源。不過目前資金缺口約有九百萬元，因此盼能透過群眾募資補齊缺口。

由多位三峽在地青年組成的甘樂文創，從二○○七年開始投入三峽弱勢兒童陪伴的工作，並於二○一五年創立「小草書屋」，辦理輔導課程、才藝課程與補救教學，十年來陪伴了八十多位弱勢兒童成長。

為擴大陪伴與照護的功能，並協助中輟與弱勢青少年培育職能、學習能夠在社會中生存的一技之長，他們把三峽在地擁有七十年歷史的愛鄰醫院承租下來，打造成「青草職能學苑」。除現有的陪伴、教育功能外，未來預計每年可支援九十位弱勢青少年的職能訓練與培訓。

在三峽出生、求學的甘樂文創執行長林峻丞表示，生活在缺乏關懷與支持的環境下，孩子不僅在校的課業表現會受影響，因為家庭失去照護功能，讓許多孩子產生暴力、行為偏差等狀況，因此才會想以學校形式協助與陪伴在地弱勢兒童。

雖已把醫院承租下來，不過後續的整修、課程設計、師資培訓、學童的餐費，缺口預計還有九百萬元左右，甘樂文創選擇透過群眾集資的方式籌措資金，根據贊助金額不同，也會回饋給造助者，手做餅乾、手做皮革製品等。