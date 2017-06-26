塵爆讓醫護過勞 醫勞盟籲做好分級醫療

2017-06-26

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕大量醫護人員投入八仙塵爆救治，目前過勞情形有改善嗎？八仙塵爆後，行政院撥九億元交由衛福部發慰勞津貼，依醫師照顧傷患的燙傷面積、人數、天數，按比例計算，有醫師獲得超過百萬元津貼。醫勞盟則認為，急重症醫師缺乏是結構問題，需補足醫護人力、落實分級醫療，讓醫學中心不那麼擁擠，未來再遇到類似的重大事故，才較能應付緊急狀況。

醫勞盟理事長儲寧瑋認為，慰勞津貼目前沒聽說抱怨，應是分配得當。但他強調也可能是醫護人員已「麻痺了」，因急重症科別還是缺人，急重症負荷遠超過現在的醫療人員負擔。

儲寧瑋認為，現在做的「分級醫療」可有效舒緩醫學中心的壅塞狀況，不過這要花三、五年以上來培養民眾就醫習慣，「衛福部一定得做好分級醫療」。

針對醫療人力與資源調度問題，衛福部醫事司長石崇良表示，原本的緊急醫療災難應變指揮中心系統老舊，該部已積極建置戰情中心，彙整人力、病床、藥品與其他重要補給品等資訊，預計最快明年完成。

至於當時為了照顧大面積燒傷的患者，食藥署花費八千七百萬元行政院的第二預備金，緊急進口七十萬平方公分的大體皮膚；有一八○名傷患因傷勢嚴重需使用，目前剩下四萬多平方公分。未來是否會常備？食藥署說目前沒有定論。

不過，大體皮膚的捐贈在八仙塵爆後增加不少，去年有二九○個民眾捐贈器官，捐贈皮膚案例數高達五十九人，約占廿％，是歷年來最高。