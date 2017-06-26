彰化百工身影 她花10年記錄出書

2017-06-26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歡喜作憨人！楊玉如為了投入環境生態教育、記錄彰化縣百工職人，二年前堅決辭去穩定的國小教職工作，專心去做自己想做的事，因為她認為，今天不做，明天就會後悔，這一切都「不能等」！

楊玉如辭教職「歡喜作憨人」

楊玉如表示，她從小的志願就是當老師，也如願考進師範院校，畢業後就成為國小老師，她喜歡當老師，也把自己對於生態的熱愛帶進教學，尤其是她最愛的青蛙生態；因為她喜歡拍照，所以走訪傳統技藝老職人的工作坊，這一拍就是十年。

因為自認有太多想做的事「不能等」，尤其是記錄彰化在地的百工職人就怕「來不及」，二年前她毅然決然辭去人人稱羨的國小老師工作，幾乎所有人都勸她教了將近廿年，再多教幾年就可以領退休金，不必急於一時請辭，但她很堅持要去做自己想做的事。

楊玉如辭去工作後的第一件事，就是整理記錄了十年的百工職人自費出版，預計作系列報導；楊玉如說，她走訪的職人並非人人是技藝大師，但每個故事都讓人感動，她覺得老職人最讓人動容的就是「堅持的態度」。

楊玉如說，彰化花壇黃有信老師傅的銅製芋仔冰杓，人生有將近七十年時光都在堅守崗位，由於年事已高在二年前退休，當時她就覺得「還好來得及」記錄下來，因為每個銅製芋仔冰杓，製工精緻就像是工藝品一樣。

「從老師傅身上看到熱情與執著！」她舉彰化埔鹽手作雞毛撢子的陳忠露師傅來說，雞毛撢子獲利不高，若非堅持，根本無法繼續做下去。

「收入不到原本一半！」楊玉如說，辭去教職，許多人擔心她會餓肚子，但她認為，以前做自己想做的事情是開心，但是現在全心全意擁抱夢想，則是幸福感百分百，她很「歡喜作憨人」！