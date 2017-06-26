普拿疼8款感冒藥7月喊漲 最多貴25元

2017-06-26

〔記者林惠琴／台北報導〕普拿疼繼二○一四年部分止痛藥上漲後，今年七月感冒藥也要喊漲了！目前普拿疼為非處方感冒藥市占率第一名，進口商葛蘭素史克藥廠表示，國內外生產成本上升，因此預計調漲伏冒加強錠、伏冒熱飲、伏冒日夜錠等八個品項的建議售價，漲幅為六％至十二％不等，調漲金額介於十元至廿五元。

市調公司尼爾森去年公布的調查顯示，二○一五年國內感冒成藥市場為十九．八八億元，十二至六十五歲人口約一六九．五萬人會購買感冒成藥，平均每位買家一年花費一一八○元在感冒成藥上，感冒成藥市占率第一名正是普拿疼。

葛蘭素史克藥廠表示，普拿疼感冒藥已十年未調漲，但國內外生產成本一直上升，不得不適時反映，主要是伏冒加強錠、伏冒熱飲、伏冒日夜錠等八個品項的建議售價，調漲六％至十二％不等，金額介於十元至廿十五元；不過，調整的是建議售價，通路端的價格可能因做活動或其他因素而未必相同。

其實，二○一四年普拿疼已漲過止痛藥，當時膜衣錠從一百一十元漲至一百卅五元，加強錠自一百卅五元漲至一百四十五元，漲幅約七％至廿三％不等。葛蘭素史克藥廠五月也已針對「歐治鼻」鼻塞噴劑、「舒酸定」抗敏牙膏等熱門商品調漲，漲幅約十％。

消基會董事長游開雄表示，單一商品物價調漲，尊重市場機制，但建議消費者對於家庭常備藥可以考量本身需求，若有其他替代品也能進行選擇。