64族人骨骸 台大決歸還馬遠部落

2017-06-26

〔記者林曉雲／台北報導〕台大醫學院在一九六○年到花蓮縣馬遠村，挖掘六十四具布農族人骨骸，運回台大解剖科保存，進行體質人類學的研究。馬遠子孫組成自救會要求台大歸還先人遺骨，送回部落安葬、立碑紀念，台大表示尊重原住民意願返還遺骸，自救會預計本週四就會迎回先祖骨骸。

離鄉近一甲子 將立碑紀念

台大主秘林達德表示，日治時期不知何故，賽德克族知名英雄莫那魯道的遺骸也曾由台大保管，台大在三、四十年前即已將莫那魯道遺骸返還、歸葬故鄉，台大將循相同模式返還布農族人遺骸。

林達德說明，根據醫學院體質人類學研究室說法，當年獲得村長同意，經臨時村民大會通過並列入紀錄，台大當時應是合理取得上述遺骸。這些骨骸是無名的骨骸，沒有墓碑，目前保存狀況良好。

上週立委高金素梅召集協調會，邀馬遠部落自救會、教育部、原民會、台大等與會。林達德表示，台大將五、六十年前的資料調出來，也詢問從事相關研究的資深退休教授，發現檔案文件只有一個手寫紀錄及幾個研究報告，已送給教育部、原民會及立委辦公室等了解。台大考慮現在的研究倫理要求與半世紀前大不相同，很快就做出要歸還骨骸的決定。

雖然遺骸是在台大醫學院解剖所，林達德表示，為求審慎，校方也已請人類學系教授一起參與，希望所有的返還作業都能很平順且妥適，預計週四馬遠部落自救會開記者會對外宣布後，將赴台大醫學院迎回骨骸，醫學院會全力配合，教育部和原民會也在研商協助立碑，盼能完成耆老們的願望。