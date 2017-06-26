反亞泥大遊行 齊排「看見台灣」

2017-06-26

逾8千人怒吼：修正黑箱礦業法

〔記者陳炳宏、楊雅民、鍾麗華、羅添斌／台北報導〕紀錄片「看見台灣」導演齊柏林生前感嘆花蓮新城亞泥礦場比五年前挖得更深，促使要求撤銷亞泥展延案的連署快速衝破廿一萬。廿餘個連署民間團體昨日更發動「看見亞泥、搶救太魯閣」遊行，走上總統府前凱道，排出「看見台灣」的圖示，要求政府展現對於國土保育、環境正義的誠意。

主辦單位估計昨日超過八千民眾參與遊行，提出包括撤銷亞泥礦權展限、修正黑箱礦業法、礦權展限需踐行原民法程序及需重作礦業用地核定等訴求。

地球公民基金會專員潘正正表示，蔡英文總統廿四日到齊柏林攝影展追思齊導，齊導關心台灣的環境永續，亞泥案就是一個指標性案子。但行政院以尊重主管機關經濟部判斷為由，閃躲亞泥礦權展延問題，過程中，行政院協調會一直架空原住民族基本法，當地原住民已提出行政訴願。

亞泥也曾在新竹關西採礦，關西當地居民羅政宏指出，亞泥曾在關西鎮金山、玉山里大山溝裡，堆積卅五公頃高出海平面八十公尺的造山，影響到地下水的水位與水質，在廢土堆積的礦場裡，去年測出來的導電度超過三千度，土地pH酸鹼值也達到三．五，但相對賠償僅三百包水泥，完全不合理。

七十五歲的田春綢，是當初花蓮新城亞泥礦區富世村僅存的二位原住民之一，田春綢指自己的土地被佔用，她兩度中風，剛從鬼門關前回來，呼籲蔡政府可以公開調查當初是用什麼方式偽造文書，通過亞泥採礦展延。

政院：修法後將補做環評

多位立委昨天也上台發言、回應遊行訴求。立法院經濟委員會召委高志鵬表示，礦業法修正草案在七月第二次臨時會提出不是問題，要讓亞泥事件不再重演。立委徐永明則點名經濟部長李世光下台。

行政院發言人徐國勇昨晚回應表示，未來礦場展延案將進行環評程序後才可決定，部會已在修改相關環評法的子法。礦業法修法後，包括亞泥在內的礦場未曾經過環評程序者，將補做環評程序，若未通過環評，將註銷其礦場用地。此外，監察院已立案調查亞泥展延案。

總統府則表示，台灣未來的礦業發展將做政策環評，相關部會正規劃進行評估與意見徵集。

亞泥：礦區不在太魯閣國家公園

亞泥聲明指花蓮礦區不在太魯閣國家公園內，強調產業與環保標準屢獲國內外獎勵，也將努力推動循環經濟，為台灣土地的永續發展貢獻心力。