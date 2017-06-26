幼童學英語、注音 教部：遊戲式引導

2017-06-26

〔記者林曉雲／台北報導〕幼兒園不能教英語和注音符號的規定不合理？教育部強調，幼兒的手臂、手腕及手指的筋骨肌肉與眼球肌肉發展還不成熟，幼兒園應該是透過「遊戲」方式來引導幼兒「體驗」學習注音符號及英語，「幼兒園教保活動課程大綱」八月一日起生效，將更明文規範幼兒園課程有身體動作與健康、認知、語文、社會、情緒、美感等六大領域，並採統整不分科方式進行，禁止幼兒園進行全日、半日或分科的外語教學。

教育部國教署長邱乾國解釋，學前階段的幼兒處於生活自理與適應團體生活時期，生理發展也未成熟，如提早仿照國小教學寫字，握筆及書寫姿勢很難要求正確，且反而容易阻礙幼兒的身體健康發展。且幼兒接觸外語應為促進文化學習與國際了解，而非培養流利的外語能力。現階段國小三年級開始教英語，如開放幼兒園教英語，也會造成一、二年級的空窗期，教育部已委託台灣師範大學做進一步研究。

私幼：又要創意教學 又被法令綁住

不過，彰化縣私立快樂學校幼兒園園長謝淑如表示，教育部鼓勵私幼業者要創意教學，卻用相關法令規定綁住業者，評鑑規定又與實際情況落差太大，很擔憂下一代的未來。

對於幼兒園的增設，全國教師工會總聯合會幼教委員會副主委顏嘉辰表示，教育部最近擬讓經營不善的私校董事會利用閒置空間去開幼兒園，這些私校怎麼可能會開非營利公共性幼兒園？最後只會變成「掛羊頭賣狗肉」收取各種名目的貴族幼兒園，明顯違背政策目標，也不利於家長和幼兒。

顏嘉辰也說，國內幼教人口占比九％，政府編列經費不到五％，明顯不合比例，且近一半的政府預算是做為學費補助，黃昆輝教授教育基金會直批政府長期不重視幼教是事實。