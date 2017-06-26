公幼窄門難進 7成民眾有感

2017-06-26

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化風暴來襲，但幼兒園缺口遲遲未補足，屢傳家長為進公幼而漏夜排隊抽籤的情況。黃昆輝教授教育基金會公布民調指出，超過七成民眾認為五歲以下幼兒要進入公立幼兒園就讀是困難的，政府對幼兒教育的經費編列不足，課程內容也不符期待。黃昆輝教授呼籲政府正視幼教問題，緩解少子化問題。

黃昆輝：國教應向下延伸至幼兒園

黃昆輝教授教育基金會昨天公布「重要幼兒教育議題民意調查」，黃昆輝表示，年輕人不敢生兒育女，幼兒教育的經費負擔是一大關鍵。雖然教育部今年起至一○九年，四年將投入六十二億元，增設公共化幼兒園一千班，但還是不敷需求，解決之道是「國教向下延伸」，應免費讓小朋友讀幼兒園。

基金會民調小組委員、前北市教育局副局長馮清皇表示，七成二的民眾認為二歲到五歲的幼兒要進入公立幼兒園是困難的，北北基和宜花東金馬的困難度最高。至於幼兒教育最需要改善的項目，三成一認為應儘快縮短公私立幼兒園收費差距。對於幼教占中央教育經費僅三％，近六成受訪民眾認為占比太低、不合理。

基金會也對現行禁止幼兒園教授英語和國字注音符號作民調，七成認為幼兒園不能教英語和注音符號不合理，九成一以上認同以遊戲的方式讓幼兒學習國字注音符號，約八成八民眾認為可以透過遊戲讓幼兒學英語。

幼兒禁教英語、注音 7成認不合理

基金會民調小組召集人郭生玉直批，政府規定幼兒園不能教英語和國字注音符號，與民意背道而馳，結果「公幼不能教、私幼偷跑一直教」，街上到處可見美語幼兒補習班即為明證。雖然幼兒學習要考慮其語文認知和動作等發展，但可透過日常對話、卡通影片、圖形繪畫等融入生活情境和遊戲活動中，政府應檢討減少課程內容的負向表列，改為正向表列。

基金會是在六月十八日至十九日，以電話號碼簿建置電腦資料庫，在各地區系統抽樣並進行電話訪問，有效樣本數為一○六八人，抽樣誤差值為正負三個百分點。