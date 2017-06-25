功能性消化不良症 病因複雜不明

2017-06-25

文／梁仁宙

小張近年來一直為上腹部疼痛所苦，尤其是吃飽後會特別痛。根據他的相關症狀，安排他接受血液、糞便、胃鏡與腹部超音波的檢查，結果都顯示並無異常，因此診斷他可能是罹患了「功能性消化不良症」。

像小張這樣的病例其實很常見，根據統計，台灣消化不良症的盛行率約在10%左右，而在消化不良症中，有將近60%是屬於功能性消化不良症。通常在經過一串檢查後，都找不到胃腸道結構性病變的功能異常，且排除非胃腸道的全身性疾病（例如常見的糖尿病、甲狀腺功能異常、尿毒症和自體免疫性疾病等），以及會引發消化不良症狀副作用的部分藥物，才會做此診斷。

「功能性消化不良症」的病患常會出現上腹部不適感、灼熱感、胃食道逆流、腹脹、噁心、嘔吐和厭食等消化不良症狀，且這樣的症狀超過3個月以上，問診、各項臨床檢查均無法找出原因，也排除激躁性大腸症候群和食道逆流後，才會將其歸於此一疾病。

造成功能性消化不良症的原因眾說紛紜，有研究認為是胃酸分泌過多、胃腸蠕動過度、幽門螺旋桿菌造成的胃炎，或對食物過敏、精神壓力過大、胃腸的感覺增加和反射過度等原因，都可能造成消化不良症。

不過，這麼多原因也很難完整解釋功能性消化不良症。

藥物治療主要是以「症狀療法」，也就是什麼類型的症狀給予什麼樣的治療，如果是腹脹、逆流和蠕動減慢等症狀，則使用腸胃蠕動促進劑等藥物；如果是腹痛為主的症狀，就選用制酸劑、黏膜保護劑等。

最重要的還是認真檢討個人的生活方式和飲食習慣，例如：少吃不易消化、過於油膩的食物、避免菸酒，最後就是規律的作息、放鬆心情，才可幫助遠離惱人的消化不良問題。

（作者為恩主公醫院胃腸肝膽科醫師）