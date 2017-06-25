〈健康聚寶盆〉鋼板固定手腕骨折 長者可局部麻醉

2017-06-25

圖．文／陳俊宇

88歲的老太太在家跌到，以手撐地板，導致右手腕疼痛變形，急診時，Ｘ光診斷為遠端橈骨骨折（圖1），但是她因為心臟疾病，心臟功能僅有正常人的1/4左右，麻醉科醫師評估全身麻醉風險極高，家屬詢問是否可以「局部麻醉」減低手術風險。

遠端橈骨骨折是最常見的骨折之一，跟老人家的骨質疏鬆有很大相關。

近年來鋼板科技突飛猛進，骨折復位後，選用適合的鋼板做固定（圖2），通常可以早期活動及很快地回復日常功能。

傳統上進行這項手術須由麻醉科醫師執行全身麻醉，或是經由高階超音波將臂叢神經麻醉，但是全身麻醉對老年人有一定風險，而臂叢神經麻醉須由超音波經驗豐富的醫師搭配高解析度儀器，但仍有一定的失敗率。

除此之外，骨科醫師在進行這類骨折手術時，一般會使用加壓止血帶綁住手臂，讓開刀過程中，不會因出血影響手術進行，但是使用時間過長可能會造成手臂瘀血疼痛，甚至神經傷害。

近年來，完全清醒的「無止血帶局部麻醉手術」已在國外盛行，這並不是以往單純的局部麻醉技術而已，它還帶來一些手術上觀念的更新。

藉由在麻醉藥裡加入腎上腺素，並經過適當調配濃度，讓手術可以在不使用止血帶下，仍能有效控制出血。

病人在整個手術過程中是完全清醒的，可以直接跟醫師談論目前處理情況及後續復健注意事項，不會有剛從全身麻醉回復意識的悖離現實感及噁心、嘔吐等副作用。

醫師也可以請病患直接做患部肢體動作確認手術修復的效果，才結束手術（圖3）。

高雄榮總將這項技術延伸使用在老人家常見的遠端橈骨骨折及運動或車禍常發生的腳踝骨折，特別是高風險的老人家不需要為了手術接受全身麻醉，因為手術過程完全清醒不需等待意識恢復，不使用止血帶，也可讓病人沒有額外的手臂疼痛，所以能夠在手術後，稍做休息即可回家。（作者為高雄榮總骨科部主治醫師）