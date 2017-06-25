患巴金森氏病 不只是手抖而已

2017-06-25

文／張淑鳳

記得小時候，看到鄰居的老伯伯右手不停地大幅度擺動，走路也抖，坐在那裡也抖，好像沒一刻停止，當時我心想：「老伯伯，你這樣一直抖，不累嗎？」當我成為神經科醫師以後，回想起來，老伯伯得的是巴金森氏病。

民國82年，接了衛生署的研究計畫「宜蘭地區神經學疾患之流行病學調查」，分兩階段的登門拜訪，得到非常珍貴的本土資料，台灣巴金森氏病的盛行率為每10萬人有130人罹患此病，算是常見的神經疾病。

之後我又與台大醫院劉宏輝醫師依健保署資料庫追蹤此區住民，得到巴金森氏病的7年死亡率為40.4%；死亡相對危險是「非巴金森氏病」者的3.38倍。

巴金森氏病不只是手抖而已，動作遲緩、臉部沒有表情、肢體僵硬等，都是常見的初始症狀。再惡化則會有姿態不穩、容易跌倒、說話聲音變得單調小聲、寫字變得困難、字型也變小，再嚴重則有可能完全無法走路，甚至有吞嚥的困難；有些人還會合併憂鬱及智能退化。

自主神經功能異常方面，可能會有姿勢性低血壓、小便困難或失禁，也容易便秘。

睡眠方面，容易失眠，甚至作惡夢或在夢中大叫，肢體亂揮，不只自己睡不好，也嚴重干擾到枕邊人的睡眠。

並不是所有巴金森氏病人都有手抖的症狀，有時是以單側肢體僵硬來呈現，這時就容易被誤認為是腦中風。

跟巴金森氏病共處，並不容易，病人可能變得容易生氣，沒有信心，焦慮或憂鬱。

現在雖然已有不少治療巴金森氏病的藥物，但都只能做到延緩病情及症狀控制，非藥物的治療，包括：運動（如走路、坐、站、運動、太極拳、瑜伽）、冥想、放鬆練習等，都是值得嘗試的。

總之，有異常的動作出現，或者動作變慢，走路困難，建議還是找神經科醫師診斷為宜，早期診斷，早期治療，不只有較長的存活，生活的品質也會變好。（作者為屏東民眾醫院院長、安寧緩和醫療專科醫師）