〈謠言終結站〉搔嬰兒腳底長大怕過橋？ 無醫學實證！

2017-06-25

記者林彥彤／台北報導

坊間流傳「不可搔癢嬰兒的腳底，不然孩子長大會怕過橋」，也是擔心小孩會有懼高症。對此，專家表示，目前並沒有證據顯示，搔癢與懼高症有關；反倒是其他證據顯示，懼高症與基因、焦慮人格特質等比較相關。

三軍總醫院婦產科主治醫師劉勇良指出，醫學證據顯示，懼高症的成因可能與基因、焦慮人格特質、生活壓力、神經傳導等有關，並沒有證據證實嬰兒時期搔癢腳底會造成日後小孩懼高。事實上，在檢測新生兒健康的項目中，會透過搔癢腳底來測試嬰兒的神經自然反應。

花蓮門諾醫院小兒科主任吳俞哖也說，搔癢嬰兒的腳底可以測試嬰兒足底的抓握反射。在測試時，不會太用力而是輕搔，一般而言對嬰兒的身心並不會造成什麼影響，嬰兒的正常反射動作是足底會自動向內抓握。

桃園市立療養院兒童精神科主任陳質采說明，造成懼高症的因素有很多，有可能是因為個人先天的體質、神經反應敏感或是成長過程中，曾經從高處摔下的不好經驗等有關，以致只要站在高處時，生理和心理會產生極大反應，如心跳變快或是不能呼吸等。

陳質采建議，幫助孩子調適對高度的恐懼，家長可以漸進式引導，如先從高度較低的階梯開始刺激，鼓勵或誘導孩子嘗試，並且讓孩子清楚知道自己是安全的，再一步步調高階梯，慢慢地孩子在面對高度刺激時就會懂得自我調適。