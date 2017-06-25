頸部產生橫紋 會洩露年齡秘密

2017-06-25

圖．文／王綺嫻

下巴到頸部柔美緊緻的線條是臉部外觀非常重要的一部分，稍微延長的下巴可以拉長亞洲人偏圓及方的臉形，成為好看的鵝蛋臉形，但下巴到頸部（頦下）的脂肪堆積、出現雙下巴，則讓人看起來老態，或給人過重，甚至肥胖的印象。

2015年美國皮膚外科醫學會針對7315位消費者做的研究顯示，67%的消費者覺得頦下的脂肪堆積，及垂墜鬆弛的外觀對他們造成困擾。頦下脂肪是否容易堆積則和遺傳、體重增加與老化有關。

頸部的橫紋也是很多人在意的問題，夏天照相時尤其惱人，甚至有女生因此不敢穿寬領或一字領的衣服。

頸部橫紋的產生，是真皮中膠原蛋白流失，及頸部皮下脂肪流失導致。

下巴到頸部線條 緊緻不顯老

頸部橫紋產生的年齡有逐年下降的趨勢，和現代人長時間使用手機及電腦產品有關。當我們的視線不是平視的角度，而是微微往下看的角度時，會造成頸椎部分受力增加。當頸部下彎達45度角時，頸椎承受的壓力是平視前方時的4倍以上，長期下來導致肩頸疼痛，也造成皮膚及皮下脂肪不當的擠壓，形成頸部橫紋加深，及頦下脂肪堆積的外觀。

2014年針對手機使用方式調查，分成站立及坐著兩種姿勢使用手機，分別從事上網瀏覽、打字傳訊息及看影片三種工作，結果發現坐著用手機打字傳訊息時，頸部彎曲的角度最大，對頸椎造成最大的壓力，也是皮膚被擠壓最嚴重的狀態。

這是因為坐著的姿勢，手機距離臉部的距離較遠，且手指傳訊息的動作，會造成肩頸的肌肉負擔。

注射肉毒桿菌素或合併玻尿酸注射；音波拉提或射頻治療可以改善頸部橫紋。

下巴到頸部的線條想變得緊緻柔美，通常不是單一治療可以達成。治療方式包括：去除脂肪及讓皮膚緊緻兩部分。去除頦下過多的脂肪，可以用外科手術抽脂、冷凍溶脂，或針劑注射「脫氧膽酸」等方式；讓皮膚緊緻則可用氣化式飛梭雷射、非氣化式飛梭雷射、電波及音波拉提等方式達成。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）