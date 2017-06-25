交通寧靜區 台南、高雄有意在觀光景點試辦

2017-06-25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長賀陳旦在立法院提出交通寧靜區（Traffic Calming）概念後，台南與高雄都已表達意願，未來安平古堡、赤崁樓、哈瑪星周邊，都有可能規劃交通寧靜區，對行人更友善，成為更適合慢活的觀光地。交通部考慮配合修改相關規則，將巷道速限降為時速卅公里。

交通部指出，與各地縣市政府巡迴座談時，已請六都先分析都市內環境，像是學校、醫院、重劃區、住宅區、觀光景點等人口密集度較高或有老人小孩出沒的地區，都可考量推動交通寧靜區。目前六都均已逐步設置一些減速設施試辦推動，像台南、高雄部分觀光景點周邊、台中市選十八個行政區，並於每區選定一里來推動、新北市也有考量在淡水老街周邊設置。

官員表示，交通寧靜區的法規、概念，其實現在都有，後續要努力的是如何讓民眾知道這件事。首先是要有交通寧靜區專屬標誌，已請台北市等地方政府提供意見。未來推動時會在交通寧靜區出入口設置專屬標誌及標線，讓駕駛容易辨識將進入交通寧靜區範圍。不過，即便沒有專屬標誌，依照現行法規仍可處理，就是直接將「交通寧靜區」五字製作成標誌牌。

在寧靜區範圍內，將採低速管制，最高速限在時速卅公里以下，交通部將修正道安規則九十三條之一，在未劃設車道線、行車分向線或分向限制線的道路，若無速限標誌或標線，速限由現行四十公里降為卅公里，就是要讓巷弄道路的車速可以再降低。根據經濟合作暨發展組織（OECD）研究指出，當撞擊速度由時速卅公里增加至五十公里，人員死亡的機會由十％大幅增加至八十％。

交通部說明，交通寧靜區是把一個區域做整體減速、分散車流規劃；主要是結合路網系統規劃及道路交通工程措施，以減少穿越性交通及降低行車速率。像是調整行車動線，引導穿越性交通轉移；利用路面高程、線形、寬度、材質、顏色等變化及道路停車空間規劃，以警示並迫使駕駛者減速慢行，像是台北市曾試辦的閃電型標線、汽機車下橋路段的路面顏色不同，都是作法之一。