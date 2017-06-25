台機關車女王與日貴婦人 締結姊妹

2017-06-25

〔記者花孟璟、鄭瑋奇／綜合報導〕配合蒸汽機關車CT273「仲夏寶島號」郵輪式列車昨在花蓮玉里車站展開今年首航，台鐵同步在玉里舉辦CT273、JR西日本C571「SL山口號」蒸汽機關車，兩車締結姊妹機車儀式。大批鐵道迷則爭睹蒸汽機關車在縱谷鐵道上奔跑的英姿。

仲夏寶島號 今年首航在玉里

締結儀式由台鐵局副局長徐仁財、JR西日本旅客鐵道株式會社營業本部副本部長福島純共同主持，雙方簽署締結協定書，開幕活動還邀請玉里鎮小學生表演森巴鼓，還有卓溪鄉布農族獻唱八部合音。

台鐵CT273「仲夏寶島號」，與JR西日本C571「SL山口號」，同為日本川崎車輛公司製造，型號、車體大小及重量一模一樣，都是C57系列，軌距同為一○六七毫米。

「姊姊」C571是一九三七年製造，行駛於日本山口縣、島根縣之間；「妹妹」CT273是一九四三年製造，行駛於西部幹線。徐仁財表示，姊妹機關車都在停駛後，經民眾熱烈爭取而修復，C571於一九七九年修復後，重新命名為「SL山口號」，被鐵道迷暱稱「貴婦人號」；CT273則是二○一四年修復，命名「仲夏寶島號」，別名「機關車女王」。

最高時速可達一百公里的CT273，在台灣鐵路電氣化之後於一九七九年退役，二○一四年六月九日鐵路節整修完成。目前每年六月至八月間特定的三個週末，固定行駛於玉里—台東間。