華航班機延誤7小時 機上困客4小時

2017-06-25

〔記者鄭瑋奇、吳亮儀／台北報導〕中華航空CI505航班原定前天下午五點廿五分從桃園機場飛往上海浦東機場，先後受到天候狀況、流量管制、訊號異常及旅客要下機就醫等因素影響，延後約七小時在昨天凌晨零點廿二分才起飛。旅客光是在機上就空等約四小時，抱怨不已。

旅客質疑︰飛機有異常狀況還要飛 華航︰天候因素

旅客反映，華航原本都是跟他們說是因為天候狀況與機場流量管制才遲遲無法起飛，但於晚間十一點左右才廣播飛機有異常狀況；沒想到隔沒多久又說可以起飛，不少旅客質疑，已經告知有狀況還要起飛，要求下機，一度引起騷動。

華航表示，旅客報到時就已知道流量管制，該航班大約延後一個多小時才開始讓旅客登機。但是登機後又接獲中國當地機場流量管制需再延誤的消息，所以才會讓旅客於機上等候。後來發現液壓訊號顯示異常，為求安全起見進行全面確認，發現是假訊號後，於一小時內就排除問題。不過，準備起飛前又因機上旅客身體不適，要取消行程並下機安排就醫，再增加地面作業時間。最後因天候因素及安全考量導致航班延誤超過六小時五十分。

針對這起空中驚魂，消基會董事長游開雄說，綜觀這三個延遲起飛的原因，其實都很難究責於華航，畢竟病患安全、天候和機械因素都較難掌握，若旅客要求賠償恐很難成案，但若有疑慮，仍可向消基會或各地消保官申訴。

華航表示，旅客報到時就知道華東地區嚴重雷雨及機場流量管制，當時已提供旅客餐券，且雖是因為天候狀況延誤，抵達後另外再給予優惠券補償，表達心意。