班機降落 竟遭雷射筆「攻擊」

2017-06-25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空CI163航班六月廿一日晚間準備降落桃園機場下降至高度兩千呎（約六百公尺）時，竟遭雷射筆的光束「攻擊」，機長緊急通報塔台，塔台隨即通知航警局，並請地方警力前往現場附近搜尋，但未找到嫌犯。所幸該班機最後順利降落。

市售雷射筆 最遠投射三公里

民航局官員指出，市面上可以買到的雷射筆，最遠可投射三公里。台灣航空教育發展協會表示，根據美國的雷射安全法規，在晚上瞳孔全開的情況下，大概只要千分之一毫瓦，就有可能影響飛機駕駛員的視覺，影響飛機降落安全。

交通部民航局指出，國內一年約有四至五件機師通報遭雷射筆騷擾事件。去年六月空軍救護隊凌晨執行救援任務時，就遭民眾拿雷射指示筆照射，幸未釀災。飛航調查安全委員會執行長王興中呼籲民眾千萬不要干擾飛航操作。

民航局官員解釋，現在科技已能做到自動降落，不過除非天氣不好，大部分機師都還是採用手動降落。

國內外許多機場都與住宅區相鄰，像是緊鄰松山機場跑道的著名賞機地點「飛機巷」，從那個位置照射降落航班就很有可能會照射到機師眼睛。

CI163航班當天晚上準備進場時，飛機在距離機場約六浬（約三．二四公里）、高度兩千呎左右的地方，機長發現遭雷射筆照射緊急通報塔台，塔台隨即通知航警局，警方在附近搜尋可疑人物未果，所幸該班機順利降落。華航則低調表示，機長發現跑道有異常雷射光束後，立即通報塔台排除阻礙，否認遭攻擊。

民航局考慮修法 增加行政罰則

民航局表示，目前機場內都有透過電視螢幕或海報宣導禁止使用雷射筆和雷射光，在機場飛安宣導週上也有特別拿雷射筆案例出來宣導。用雷射光束照射飛機，即便飛機沒出事，依民航法最重可處七年以下有期徒刑、拘役或廿一萬元以下罰金。

民航局官員說，考慮修正「航空站飛行場及助航設備四周禁止或限制燈光照射角度管理辦法」，增加雷射筆相關行政罰則，先從行政法輔導開始做。華航表示，贊成主管機關設立相關罰則，並請執法單位落實辦理以維護國家飛行安全。