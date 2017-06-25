震災倖存夫妻 為亡兒開店圓夢

2017-06-25

〔記者黃文瑜／台南報導〕「兒子，爸媽幫你開店圓夢了！希望這間店可以一直開下去…。」

206地震受災戶林清貴，在地震中失去兒子林恆志，因兒子的願望是開樂器行附設咖啡輕食，經過近500天，林清貴在災變地點旁開設「恆志的店」，選在兒子24歲生日開張，為兒子圓夢。

「我忘不了恆志對我說的最後一句話，『爸爸，我被壓住了…』」去年強震造成永康維冠大樓倒塌，林清貴一家4口原住維冠大樓，當時就讀嘉義大學即將畢業的長子林恆志不幸罹難，來不及救出兒子，雙親至今仍很自責。

林清貴本經營一家印刷小工廠，地震後失去兒子、家園，夫妻兩人在工廠上班，總會觸景傷情，想起兒子幫忙的樣子，濃濃的悲傷怎麼也化不開。林清貴說，恆志是熱音社社長、身兼吉他手和主唱，夢想是開一家樂器行，也因兒子人緣很好，放假都一堆同學來家裡。

他們想起兒子火化那天，同學做了一家店的模型，是兒子的開店藍圖，「恆志的夢想是開樂器行，讓朋友可以隨時來聚會，店裡還兼賣一些戚風蛋糕等輕食與咖啡。」最後夫妻倆決定把印刷機器都賣了，籌錢開店，完成兒子的夢想 。

為了要開咖啡館，夫妻倆去年8月開始拜師學藝，學做蛋糕、煮咖啡，上個月在緊鄰維冠大樓的國光五街租店面，選在兒子24歲生日這天店面開張，兒子昔日熱音社的同學也到場表演，演唱過去和恆志練團時常唱的歌曲。

林清貴聽著孩子們唱的歌，感嘆地說，希望這間店可以一直開下去，讓兒子的朋友常來坐坐，「讓恆志繼續活在我們心裡」。