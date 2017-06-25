音樂老師熱心轉傳 1天讓牙籤弩下架

2017-06-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕流行於中國的「整人玩具—牙籤弩」，近來透過網路平台悄悄流入台灣，經濟部標檢局前天以該商品未通過檢驗為由，迅速要求「網路販售業者主動下架」，獲得民眾嘉許。但你知道嗎？是熱心的國中老師促成全國「下架令」。

彰化縣北斗國中音樂老師吳和郁，最近從Line群組收到一個「整人玩具—牙籤弩」訊息，她上網驚見此物在中國已列為「危險玩具」，有多名中國學童被「牙籤弩」射瞎眼睛，中國政府已要求下架。

自由時報即時新聞報導 引關注

中國就在台灣旁邊，她認為「牙籤弩」一定會傳到台灣。她先到北斗鎮的玩具店及大賣場追查，都沒發現，學生也說：「沒有看到有人在玩！」但她22日把「牙籤弩」的消息PO到「正港寶斗郎」臉書社群，馬上有民眾留言：「蝦皮、Yahoo都買得到，不信你打關鍵字」。

透過「自由時報即時新聞」當天的報導，網友相互轉傳新聞，「牙籤弩」成為全國關注的話題，許多家長要求抵制這種「危險玩具」。

標檢局23日以該商品未經過檢驗，火速要求業者下架，並展開專案檢查。標檢局表示，台灣尚未有報驗案例，但國內網拍平台確實有引進銷售，由於均無商品檢驗標識，已發文給相關業者要求自主下架。

標檢局說，應實施檢驗商品卻逃檢屬實者，將依「商品檢驗法」規定處20萬元以上、200萬元以下罰鍰；若品質檢測違規者，可依同法規定處25萬元以上、250萬元以下罰鍰。

什麼東西會夯？帶學生多年有經驗

吳和郁說，她帶學生有多年經驗，什麼東西會引起學生興趣？她有把握，她只是把自己的疑問拋到網路，沒想到才一天的時間就有結果，真是太好了。