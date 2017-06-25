車廂月台落差逾20公分 下火車摔傷 阿嬤縫40針

2017-06-25

〔記者蘇金鳳、黃鐘山、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵台中車站又發生因車廂階梯與月台有高低落差導致乘客踩空受傷事件，一位85歲的葉姓婦人23日下午要搭自強號到高雄，因踩空造成右小腿有V字撕裂傷，整層皮幾乎被削起，縫了40針；台鐵台中站表示，有去探望葉婦，也會補償。

台中新車站去年10月才啟用，但11月就發生一位70多歲要搭自強號往彰化的婦人，因自強號車廂跟月台高低落差而踩空受傷，前天又再度發生85歲的葉姓阿嬤踩空受傷事件。

葉姓婦人是要搭車前往高雄，走到第3節車廂時，因月台較高、列車車廂較低，不慎踩空跌倒撞到車廂階梯，造成前右小腿皮撕裂傷，台中車站緊急將阿嬤送到台中醫院救治，縫了40針後，已回高雄。

目前台鐵約有30多列的推拉式自強號，是民國88年因應台中舊火站的92公分月台而採購，現在新月台是符合國際標準115公分，推拉式自強號車廂與月台階梯有20至25公分的高低差，一不留意容易踩空跌倒。

台中車站站務主任李瑞德表示，阿嬤走到第三節車廂時不慎踩空導致右小腿前受傷，立即打119將她送到台中醫院。推拉式的自強號已從今年3月至後年底逐步更換，為了旅客安全，在推拉式自強號到站時，也會加派志工協助行動不便者上下車及提醒乘客注意。

台鐵局表示，目前最大的困難就是客車利用率太高，沒辦法在維持營運的情況下大量改造，使得每改一組列車大約就要花30天，全部車廂無階化改造及月台高度提升預計於109年完成。新車採購則以今年底能招標出去為目標。