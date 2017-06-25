台科大畢典 廖俊智：要走對的路

2017-06-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台科大昨舉行畢業典禮，上千畢業生湧入體育館迎接人生下個階段。中研院院長廖俊智受邀擔任演講貴賓，鼓勵在場畢業生，「書唸多不是最重要的，而是走對的路」，人生關鍵的是勇敢發問對的問題，用熱情（Passion）去做每件事情，他透露過去沒有當中研院院長的經驗，接任前曾Google要「如何當中研院院長」。

廖俊智一上台就說，慶幸自己不是生在這個年代，因為50年前台灣只有1200萬人口，現在卻有2300萬人，以前是一個家庭生3、4個小孩，現在是一個小孩給3、4個大人管，畢業不只是畢業，還得要終身學習。

廖俊智說，人生最重要的不是書唸得多，而是走對的路，他舉例，前中研院院長胡適因教學思維不合傳統，被北大學生要求撤換教師，當時他的學生傅斯年就說胡適書唸得不多，走的路卻是對的。

廖俊智說，走對的路方法就是要勇敢問對的問題，至於要問誰？他分享自身經驗，當初要接任中研院院長一職時，因為沒有經驗，曾上網Google「如何當中研院院長」，最後歸納出「當一個領導人要以理服人」的結論。

高凌風愛女 城市科大畢業

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北城市科技大學昨舉辦105學年度「飛躍城市．寰宇爭輝」畢業典禮，最受矚目的畢業生就是已逝藝人高凌風的愛女、就讀演藝事業系的葛子楊。昨天她代表畢業生致感謝詞表示，最想要跟隨父親的腳步勇敢追夢，當星河裡最閃亮的一顆明星。

葛子楊大一時，父親高凌風驟逝，幸好在師長與同學的愛護與鼓勵下，能結交不少的好朋友，完成學業。她代表所有畢業生謝謝學校老師的教導、同學的扶持，今後將不再是年少輕狂、懵懂無知的學生，也不再是為賦新詞強說愁的夢想家，要堅強、勇敢開創自己的人生。

葛子楊的導師鄭任汶送她一份「神秘禮物」，那是她大一時，去中國擔任她的弟弟在浙江衛視「我不是明星」節目嘉賓，父親高凌風親筆替她寫請假單，學校一直保留這份請假單，裱框回送給葛子楊，讓她感受父親滿滿的愛。