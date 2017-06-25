偏鄉小小攝影師 看見在地文化與記憶

2017-06-25

〔記者楊綿傑／台北報導〕鮮紅欲滴的火龍果、家裡活蹦亂跳的寵物、好朋友搞怪大頭貼，這些包羅萬象的照片，都是南投中寮永康國小20位小小攝影師的作品。他們拿著相機，以一年時間記錄看似平淡無奇的生活點滴，拍攝周遭人事物，也探訪地方耆老、特殊人士，以小小記者的口吻、視角製作報導，拼湊家鄉的文化與記憶。

1年時間 拍出生活點滴

五年級的劉芷綾面對鏡頭顯得緊張，但她強調，這一年來的課程及帶課程的大哥哥、大姊姊，對她影響深遠。六年級的王鴻隆秀出他的得意之作「火龍果」，他表示自己很喜歡火龍果，特別去果園採訪，老闆娘很熱情，「拍完之後還請我吃，超級開心！」顯現出兒童的純真。

友信醫療集團與立賢教育基金會鼓勵下，永康國小這群四至六年級小朋友以一年的時間拍出生活周遭的樣貌，小朋友還參與戲劇課程、小小記者工作坊，最後並分組採訪地方耆老、宮廟主委、返鄉打拚青年，作品在台北華山文創園區以「UccU，你看看你」為名進行展出。

在採訪地方耆老與返鄉青年過程中，呈現新舊世代截然不同的觀點，地方耆老見證中寮的興衰，訪談中一直鼓勵小朋友長大後要走出去外地打拚。但是返鄉青年則對小朋友說，年輕人還是要留在故鄉、回故鄉找尋特色，才能夠發揚地方的好。

小記者訪耆老 見證興衰

充當小記者的學生們，忠實記錄受訪者心聲。全程參與的友信行銷部公關執行郭婉婷說：「新舊世代不同的意見，就留給小朋友自己去思考、找答案，對於他們來說也是一種學習。」